Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дефляция, или снижение цен на товары и услуги, кажется благом, но лишь на первый взгляд. Это хорошо для потребителей, но для экономики — не очень, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.