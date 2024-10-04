Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать

Для населения это позитивный прецедент — на ту же зарплату можно приобрести больше.
«Но для производителей товаров и услуг (как частных, так и государственных) — отрицательный», — пояснила она.
К негативным последствиям экономист относит так называемую «спираль дефляции» — снижение покупательной активности и спроса приводят к сокращению производства, падению доходности изготовителей товаров и поставщиков услуг, как следствие — увольнения и снижение уровня зарплат. Закономерно спрос снова падает, поскольку доходы людей сокращаются, и затем все идет по новой.
При этом растет отложенный спрос, поскольку люди откладывают покупки, полагая, что цены еще снизятся. Падает кредитование и в целом доверие к банкам — финансовый сектор «схлопывается».
Но есть и положительные моменты — растет ценность денег, снижение ставок по кредитам и снижение рисков надувания биржевых пузырей, поскольку целесообразность инвестиций ради сбережения падает, заключила Долгова.