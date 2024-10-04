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Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дефляция, или снижение цен на товары и услуги, кажется благом, но лишь на первый взгляд. Это хорошо для потребителей, но для экономики — не очень, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Источник: © РИА Новости

Для населения это позитивный прецедент — на ту же зарплату можно приобрести больше.

«Но для производителей товаров и услуг (как частных, так и государственных) — отрицательный», — пояснила она.

К негативным последствиям экономист относит так называемую «спираль дефляции» — снижение покупательной активности и спроса приводят к сокращению производства, падению доходности изготовителей товаров и поставщиков услуг, как следствие — увольнения и снижение уровня зарплат. Закономерно спрос снова падает, поскольку доходы людей сокращаются, и затем все идет по новой.

При этом растет отложенный спрос, поскольку люди откладывают покупки, полагая, что цены еще снизятся. Падает кредитование и в целом доверие к банкам — финансовый сектор «схлопывается».

Но есть и положительные моменты — растет ценность денег, снижение ставок по кредитам и снижение рисков надувания биржевых пузырей, поскольку целесообразность инвестиций ради сбережения падает, заключила Долгова.