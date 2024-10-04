Долгое эко: финальную редакцию ГОСТа на «зеленую косметику» подготовят к концу года

Окончательную редакцию ГОСТа на «зеленую косметику» подготовят в России к концу 2024 года. Проектом уже начало заниматься Роскачество, узнали «Известия». Специалисты организации определят, какую продукцию можно называть и маркировать натуральной, — в такой косметике должно быть 95% компонентов природного происхождения. На рынке уже есть отечественные компании и товары, которые соответствуют этому требованию.
Что такое «зеленая косметика»
Роскачество подготовило первую редакцию стандарта на натуральную и органическую косметику — ГОСТ предъявляет ряд требований к производителям сырья и конечной продукции. Новые меры касаются только тех компаний, которые указывают на упаковке своих товаров, что они экологически чистые. Такой подход позволит защитить права потребителей, чтобы их не вводили в заблуждение. Люди должны покупать именно ту продукцию, на которую рассчитывают, а не фальсификат, говорится в документах Роскачества (есть у «Известий»).
Согласно ГОСТу, «зеленая продукция» может быть нескольких видов, например, натуральная и органическая, первая состоит из сельскохозяйственных ингредиентов, а вторая — из компонентов, которые получили при органическом земледелии. В любом случае в продукции должно быть как минимум 95% составляющих такого происхождения, а вот содержание синтетических ароматизаторов не допускается. Более того, сырье для «зеленой косметики» должно пройти сертификацию, то есть производитель перед реализацией обязан доказать натуральность составов.
Также в ГОСТе упоминается, что перед выпуском в продажу товары не могут проходить испытания на животных. Плюс продукцию нельзя упаковывать в любой возможный материал — стандарт обговаривает и этот вопрос. Допускается изготовление тары из древесины, каучука, целлюлозы, керамики, металлов (алюминия, железа и нержавеющей стали) и так далее. На упаковке косметики должна быть определенная маркировка — указание о процентной доле ингредиентов натурального происхождения в общем объеме продукта. Если же продукция вообще не содержит необходимые экологически чистые компоненты, то нельзя использовать слова «органический» и «органик».
Когда введут ГОСТ на «зеленую косметику»
ГОСТ разработан на базе международных стандартов Cosmos Organic и Cosmos Natural, говорится в пояснительной записке к основному документу. После введения санкций отечественные компании не могут проходить сертификацию по таким правилам и подтверждать маркировку «органик» и «натуральная», поэтому в РФ сформировали свою альтернативу, сказали «Известиям» в Роскачестве.
— В России есть производители, которые проходили сертификацию по Cosmos, поэтому национальный стандарт не создаст никаких проблем для наших компаний. Тем более предварительный анализ отечественного рынка показал, что уже сейчас есть изготовители, продукция которых соответствует требованиям нового ГОСТа. Более того, уже есть запрос на прохождение сертификации по этому стандарту — ею будет заниматься Роскачество, — добавили в организации.
Там ожидают, что окончательную редакцию документа утвердят к концу года.
В Росстандарте «Известиям» сказали, что нынешняя редакция ГОСТа уже прошла общественные обсуждения и вскоре поступит на экспертизу в профильные технические комитеты. Согласно программе национальной стандартизации, ГОСТ на «зеленую косметику» планируют утвердить в апреле 2025 года, подчеркнули в федеральном агентстве.
— Тема экологически чистой продукции становится всё более актуальной и востребованной на российском рынке, развитие стандартизации в этой области — важное направление для реализации «зеленой» повестки. Это необходимо для того, чтобы повысить уровень безопасности и качества жизни, — отметили в ведомстве.
Появление единого стандарта натуральной и органической косметики выглядит логичным шагом, который поможет подтверждать обоснованность экологических заявлений производителей, сказали «Известиям» в Natura Siberica.
— Требования ГОСТа в его нынешней редакции во многом совпадают с критериями Cosmos — одним из самых строгих и авторитетных стандартов в мире. Согласно этому документу, содержание компонентов натурального происхождения в «зеленой косметике» должно составлять не менее 95%, а оставшиеся 5% могут быть веществами из строго выверенного списка безопасных для человека и природы. Поэтому отечественный аналог, с нашей точки зрения, полностью актуален и адекватен российскому рынку органики. В нашем ассортименте есть продукция, которая соответствует требованиям сформированного ГОСТа, — отметили в компании.
«Известия» также направили запрос еще одному производителю, позиционирующему себя как компания, выпускающая натуральную косметику, — Sinergetik. В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) не стали оценивать инициативу Роскачества.
Такие потребительские характеристики косметики, как «натуральность», «органичность», «экологичность», являются одним из маркетинговых преимуществ продукта, сказала «Известиям» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова. При этом производители подтверждают качество продукции через добровольные системы сертификации, никаких обязательных требований нет. Отечественный ГОСТ позволит организовать и в России одну из таких систем экспертизы.