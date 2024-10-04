Долгое эко: финальную редакцию ГОСТа на «зеленую косметику» подготовят к концу года

Также в ГОСТе упоминается, что перед выпуском в продажу товары не могут проходить испытания на животных. Плюс продукцию нельзя упаковывать в любой возможный материал — стандарт обговаривает и этот вопрос. Допускается изготовление тары из древесины, каучука, целлюлозы, керамики, металлов (алюминия, железа и нержавеющей стали) и так далее. На упаковке косметики должна быть определенная маркировка — указание о процентной доле ингредиентов натурального происхождения в общем объеме продукта. Если же продукция вообще не содержит необходимые экологически чистые компоненты, то нельзя использовать слова «органический» и «органик».