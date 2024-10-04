Бюджет за девять месяцев получил 48 миллиардов рублей от приватизации

«По результатам 9 месяцев 2024 года поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества суммарно составили 48 млрд рублей. Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности», — говорится в сообщении.
При этом в законе о бюджете на 2024 год доходы от приватизации заложены на уровне около 1 миллиарда рублей.
Однако министр финансов РФ Антон Силуанов в марте текущего года заявлял о необходимости скорректировать этот план — финансовое ведомство считает, что в 2024 году доходы бюджета от приватизации должны составить не менее 100 миллиардов рублей.
Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период, доходы бюджета РФ от приватизации федерального имущества в 2025—2027 годы ожидаются в целом чуть более 7 миллиардов рублей, по 2,4 миллиарда рублей ежегодно.