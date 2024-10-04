Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

В сентябре Бакальчука задерживали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, при которой, по данным СК, семь человек пострадали, двое погибли. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Сам он говорил, что пришел на переговоры, но и Ким, и компания это опровергли. Басманный суд арестовал в рамках дела 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции.