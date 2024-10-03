Выиграть сбор: налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025-м

В 2025 году налоговые доходы бюджета вырастут на 14%, до 32 трлн рублей, заявили «Известиям» в Минфине. Вместе с тем увеличится и доля фискальных поступлений — с 78% до почти 80%. Причины — в налоговых поправках, повышении доходов компаний на фоне восстановления экономики, росте зарплат и усилении контроля ФНС. Такие доходы легче спрогнозировать, что делает казну более сбалансированной и устойчивой. По каким статьям ожидается наибольший прирост поступлений и как снижается зависимость бюджета от нефтегазовых доходов — в материале «Известий».