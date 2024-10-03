Власти согласовали льготный налог на прибыль для радиоэлектроники в 8%

Выступая на форуме «Микроэлектроника», первый зампред правительства Денис Мантуров обещал вернуться к вопросу авансирования госконтрактов в ответ на реплику президента РАН Геннадия Красникова о том, что раньше объем финансирования авансов достигал 80%, а с прошлого года снизился до 50%. «Дам поручение Минфину и Антону Андреевичу [Алиханову, министру промышленности и торговли] для того, чтобы коллеги могли оперативно подготовить такое решение и внести в правительство. Думаю, что мы с председателем правительства договоримся о том, чтобы вернуться к формату, который был до 2023 года. Не обещаю, но уверен, что это будет хорошим подспорьем, особенно сегодня, с учетом высокого процента ставки по кредиту», — говорил Мантуров.