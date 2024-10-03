В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд

«Мы разработали эту инициативу именно после того, как пообщались лично с нашими избирателями. Многие говорили о том, что сталкиваются с несправедливой ситуацией, когда приходилось возвращаться домой с работы в позднее время на такси за свой счет. Транспорт после 23.00 зачастую не ходит. В случае отсутствия личного авто, у людей оставался единственный выход — вызвать такси. При этом я напомню, что цены на услуги такси существенно поднялись. Таким образом, реальный доход сотрудников, работающих в ночные смены, сокращается. Наш законопроект призван решить эту несправедливость», — пояснил РИА Новости один из авторов инициативы депутат Евгений Марков.