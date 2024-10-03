Универсально, но: как изменит рынок требование ЦБ использовать единый QR-код на кассе

Ограничения по числу QR-кодов на кассах могут нарушить конкуренцию на платежном рынке, считают опрошенные «Известиями» эксперты. ЦБ хочет законодательно потребовать от торговых точек, чтобы они размещали у себя только универсальный QR — код от НСПК. Банк России пытается защитить компанию, которая на 100% ему принадлежит, — эта ситуация выглядит как ультиматум другим участникам рынка, считают эксперты. Из-за этого решения кредитные организации могут потерять заметную часть комиссионных доходов. Вместе с тем, оплачивая покупки по универсальному QR через СБП, клиенты не получают кешбэк. В том, требуется ли вмешательство регулятора в ситуацию на платежном рынке, разбирались «Известия».