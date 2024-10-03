Строгость и предупреждения: в РФ появятся новые механизмы борьбы с мошенниками

На этапе банковских операций, по его мнению, к текущему моменту уже достигнут серьезный прогресс в технологиях и законодательной базе «антифрода» — системы многоступенчатой аутентификации и скоринг-распознавания подозрительных трансакций. Более того, с июля этого года вступил в силу новый федеральный закон, который обязал банки не только приостанавливать подозрительные переводы на двое суток, но и вернуть клиентам украденные в результате мошеннических действий денежные средства в течение 30 дней после получения соответствующего заявления.