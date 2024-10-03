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Регионы сформируют первый пакет инвестпредложений для бизнеса к концу 2024 года

Инвестпредложения в приоритетных для регионов сегментах рынка будут содержать проработанные документы о предварительных условиях реализации инвестпроекта, об инфраструктурном и ресурсном обеспечении и о доступных мерах поддержки.

Источник: Freepik

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый пакет инвестиционных предложений для бизнеса будет сформирован регионами России к концу 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве пояснили, что 36 регионов уже стали пилотными по формированию инвестпредложений для бизнеса. Речь идет о запросе субъектов на создание производства конкретного типа в определенной локации. Впоследствии эти предложения будут размещены на инвестиционной карте России, и любой предприниматель сможет приступить к реализации проекта.

«Формирование инвестиционных предложений необходимо для проактивной инвестполитики и реализации пространственных приоритетов регионов. Эту практику активно применяют субъекты Центрального федерального округа. Подготовить первый пакет инвестпредложений мы планируем к концу года. С 2025 года к формированию инвестпредложений приступят все регионы», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов через пресс-службу министерства.

Инвестпредложения в приоритетных для регионов сегментах рынка будут содержать проработанные документы о предварительных условиях реализации инвестпроекта, об инфраструктурном и ресурсном обеспечении и о доступных мерах поддержки.

В Минэкономразвития напомнили, что формирование инвестпредложений — часть нового этапа развития регионального инвестиционного стандарта. Он включает в себя работу по сокращению клиентского пути инвестора в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток» и внедрение системы сбора обратной связи от бизнеса. В середине сентября механизм запущен на портале «Госуслуги».