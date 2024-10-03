Регионы сформируют первый пакет инвестпредложений для бизнеса к концу 2024 года

В министерстве пояснили, что 36 регионов уже стали пилотными по формированию инвестпредложений для бизнеса. Речь идет о запросе субъектов на создание производства конкретного типа в определенной локации. Впоследствии эти предложения будут размещены на инвестиционной карте России, и любой предприниматель сможет приступить к реализации проекта.