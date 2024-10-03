Пустить за порог: кредитные каникулы позволят брать заемщикам с более крупными ссудами

Россиянам позволят оформлять кредитные каникулы на более крупные ссуды. Власти обсуждают повышение максимального размера займов, по которым можно получить такую отсрочку, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По его словам, это связано с тем, что средняя величина займов выросла. Он не исключил, что лимиты могут поднять уже в этом году. В ЦБ также поддержали корректировку порога. Сейчас для «потребов» он составляет 450 тыс. рублей, а для кредиток — 150 тыс. Однако в первом полугодии банки отклоняли девять из десяти заявок на каникулы. Кому положена отсрочка в погашении кредита и как механизм могут изменить — в материале «Известий».