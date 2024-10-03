Мосбиржа с 8 октября запустит новые фьючерсы на металлы

Московская биржа с 8 октября начнет торги фьючерсными контрактами на цветные и промышленные металлы — медь, алюминий, никель и цинк. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
Обновленные параметры контрактов:
срок обращения контрактов теперь будет одинаковый для всех металлов — один квартал. До этого фьючерсы на алюминий и цинк имели квартальный срок обращения, медь и никель — один месяц. Одновременно в торгах будут доступны два срока исполнения контрактов;
лотность будет уменьшена в 10 раз, что пропорционально уменьшает стоимость новых фьючерсов и размер гарантийного обеспечения для открытия позиции;
шаг цены фьючерсов на медь будет увеличен в два раза — до одного рубля.
Новые торговые коды:
медь — COPPER (короткий код — CE);
алюминий — ALUM (короткий код — AN);
никель — NICKEL (короткий код — NC);
цинк — ZINC (короткий код — ZC).
Товарные фьючерсы на цветные и промышленные металлы с текущими параметрами будут торговаться до истечения их срока обращения. Новые серии контрактов добавляться не будут.
«Уменьшенный размер лота и соответствующее изменение стоимости новых фьючерсов на цветные и промышленные металлы повысит их доступность для самого широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, и позволит им участвовать в движении цен популярных на мировых рынках активов», — говорится в сообщении Мосбиржи.
С 1 октября на Московской бирже начались торги вечными фьючерсами (однодневными контрактами с автопродлением) на акции Сбербанка и «Газпрома». Это первые вечные фьючерсы на акции отечественных компаний на российском биржевом рынке.
В 2024 году количество инструментов на срочном рынке Мосбиржи превысило 240 единиц. Инвесторам доступно свыше 90 опционов на акции, валюты, золото, индекс Мосбиржи, а также более 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, процентные ставки, нефть, газ и другие товары.