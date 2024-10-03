Мосбиржа предложила ввести льготы для IPO крупного бизнеса

Банк России ранее предлагал ужесточить требования для компаний, выходящих на биржу с первичным размещением акций. «Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, то есть незначительный free-float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. Понятно, что он может быть небольшой у компании, которая делает первые шаги, но он остается [таким] и у тех, кто уже давно на рынке. Но если при этом незначительна и капитализация, то при незначительном free-float очень легко двигать рынок, и мы это видим, и мы, кстати, думаем о том, чтобы для допуска к организованным торгам, может быть, целесообразно установить минимальный порог free-float», — отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.