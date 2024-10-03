Минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков превышает 21 процентов

«В настоящее время минимальная процентная ставка по рыночной программе на покупку первичной недвижимости — 19,25%, на покупку вторичной — 20,25%. В ближайшее время банк не планирует повышать ставки, но мы следим за ситуацией на рынке и исходя из конкурентных условий, макроэкономических изменений и основных индикаторов рынка, условия могут быть скорректированы», — заявили в пресс-службе Абсолют-банка.