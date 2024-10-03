Минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков превышает 21 процентов

Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, минимальные ставки на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном — 21,6%.
ВТБ с 25 сентября повысил базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 процентного пункта, теперь рыночные кредиты на покупку квартир с учетом дисконтов доступны от 22% годовых.
В пресс-службе РНКБ отметили, что сейчас минимальная рыночная ставка в банке составляет 21,35% (для зарплатных клиентов РНКБ). Ставка для внешнего клиента — 21,65%, для клиента без подтверждения дохода — 22,15%.
«Минимальные ставки, действующие с августа 2024 года, в “МТС банке” по ипотечным кредитам на покупку жилья на первичном и вторичном рынке составляют 21,6% годовых», — ответили в пресс-службе «МТС банка».
Зампред правления банка «Дом. РФ» Алексей Косяков сообщил, что банк с 9 октября улучшает условия рыночной ипотеки для действующих и будущих зарплатных клиентов — процентная ставка будет снижена на 0,2 процентных пункта. С учетом скидки минимальная процентная ставка на рыночную ипотеку на первичном рынке составит 21%, на вторичном — 21,3%, на индивидуальное строительство жилого дома — 21,1%.
«В настоящее время минимальная процентная ставка по рыночной программе на покупку первичной недвижимости — 19,25%, на покупку вторичной — 20,25%. В ближайшее время банк не планирует повышать ставки, но мы следим за ситуацией на рынке и исходя из конкурентных условий, макроэкономических изменений и основных индикаторов рынка, условия могут быть скорректированы», — заявили в пресс-службе Абсолют-банка.
В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что минимальная ставка — 18,3% годовых. Последнее повышение ставок было 20 августа 2024 года. «Банк в настоящее время внимательно следит за другими участниками рынка, пересматривающими процентные ставки, после чего будет проведен анализ и принято решение о целесообразности пересмотра ставок», — уточнили в сообщении.