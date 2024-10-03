Курс юаня на Мосбирже впервые за год превысил ₽13,5

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Московской бирже в начале торгов 3 октября вырос на 0,31%, или 4 копейки, поднявшись до ₽13,5365. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:02 мск. К 10:06 курс юаня поднялся до ₽13,5655 (+0,53% или 7 коп.).
Китайская валюта торгуется выше отметки ₽13,5 впервые с 11 октября 2023 года.
«Ослаблению рубля способствовали крепость юаня на мировых валютных рынках и естественное для начала месяца сокращение предложения со стороны экспортеров, отчасти, видимо, усиленное стартом недельных выходных в КНР (с 1 по 7 октября празднуется День образования КНР), ограничивающих валютные переводы», — прокомментировал динамику торгов начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
Он добавил, что торговые обороты на Московской бирже оставались низкими, отражая инфраструктурные риски октября, побуждающие участников внешнеэкономической деятельности осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке.
Против российской валюты играет сентябрьское снижение нефтяных цен, которое способно оказать давление на валютный рынок, спровоцировав задержку в расчетах и поступлении валютной выручки, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.
«Среднесрочно на российскую валюту смотрим умеренно негативно, но попытки рубля окрепнуть будут», — прокомментировал руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.
В ПСБ ранее прогнозировали, что в целом в октябре можно ждать развития плавного ослабления рубля, с переходом в зону ₽13,5−14 на фоне перспективы сокращения профицита торгового баланса — следствия как сезонного оживления спроса, так и сокращения валютных поступлений из-за слабости рынка нефти, в первую очередь ценовой.
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