Курс юаня на Мосбирже впервые за год превысил ₽13,5

В ПСБ ранее прогнозировали, что в целом в октябре можно ждать развития плавного ослабления рубля, с переходом в зону ₽13,5−14 на фоне перспективы сокращения профицита торгового баланса — следствия как сезонного оживления спроса, так и сокращения валютных поступлений из-за слабости рынка нефти, в первую очередь ценовой.