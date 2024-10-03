Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбопродукции с Дальнего Востока

«В 2024 году в число импортеров рыбопродукции с Дальнего Востока России вошли Израиль, Польша и Дания. В Израиль были оформлены партии кальмара, кеты, сельди и филе минтая, в Польшу — кета, а в Данию — треска», — сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее в эти страны поставляли морепродукты, но за аналогичный период 2023 года отгрузок не было.
Всего, по данным управления Россельхознадзора, с начала года по начало октября из Приморского края и Сахалинской области на экспорт оформлено 15,7 тысячи партий рыбы и морепродуктов общим весом 1,03 миллиона тонн. Грузы получили 19 стран. Наиболее востребованы у импортеров дальневосточный минтай, треска и живой краб.
Больше всего рыбопродукции с начала 2024 года оформлено в Китай — 713,9 тысячи тонн. В Республику Корея поставлено 281,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, в Японию — 13,8 тысячи тонн, в Нигерию — 9,4 тысячи тонн, в Таиланд — 4 тысячи тонн.
«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечается рост экспортных поставок рыбопродукции в Германию, Нигерию, Того и Кот д`Ивуар. В Германию поставляли икру соленую, мороженную кету и фарш минтая. В этом году в эту страну отгружено почти 3 тысячи тонн, в прошлом — 1078 тонн, рост почти в три раза», — отметил собеседник агентства.