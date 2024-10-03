Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбопродукции с Дальнего Востока

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечается рост экспортных поставок рыбопродукции в Германию, Нигерию, Того и Кот д`Ивуар. В Германию поставляли икру соленую, мороженную кету и фарш минтая. В этом году в эту страну отгружено почти 3 тысячи тонн, в прошлом — 1078 тонн, рост почти в три раза», — отметил собеседник агентства.