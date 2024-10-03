Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов

В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. Так, американская задолженность в понедельник, в последний день старого финансового года, подскочила на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября, в первый день нового года, — еще на 204,3 миллиарда. В результате объем американской задолженности достиг рекордных 35,67 триллиона долларов.
Таким образом, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В прошлом году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 315,7 миллиарда долларов за два дня, а в 2022 году — 252,5 миллиарда.
Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами — эта статья долга выросла сразу на 243,8 миллиарда долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 103,8 миллиарда долларов.
При этом размер рекордного увеличения госдолга в 347,6 миллиарда долларов на пятую часть больше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных минфинов двух стран.
Так, российский госдолг на 1 сентября составлял 26,4 триллиона рублей, или 289,2 миллиарда долларов. С начала года он вырос на 776,5 миллиарда рублей, или на три процента в рублевом выражении, либо на 3,8 миллиарда долларов, или на 1,3% в долларовом.
Госдолг — одна из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.