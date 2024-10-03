Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов

В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. Так, американская задолженность в понедельник, в последний день старого финансового года, подскочила на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября, в первый день нового года, — еще на 204,3 миллиарда. В результате объем американской задолженности достиг рекордных 35,67 триллиона долларов.