Число покупателей в офлайн-магазинах в России упало в 3 раза за 5 лет

По данным аналитиков, в августе 2019 года доля таких покупателей составляла 65,8% от общего числа. При этом в августе 2024 года она упала до 18,5%. При этом доля тех, кто совмещает покупки онлайн и офлайн за этот же период выросла с 34,2% до 81,5%.
Как сказано в исследовании РОМИР, подобное распределение характерно как для крупных, так и для малых городов. Например, в миллионниках доля покупателей, которые используют для покупок магазины в офлайн и онлайн составляет 83%, а в городах с населением от 10 до 100 тыс. человек — 77%. Как уточнили аналитики, это связано с широким распространением маркетплейсов.
«По нашим данным, главным бенефициаром изменений в модели поведения потребителей выступили маркетплейсы — такие, как Ozon и Wildberries. Мы наблюдаем переток покупателей в этот формат из других форматов: гипермаркетов, супермаркетов, магазинов у дома, традиционной торговли, дискаунтеров, и даже из других сегментов e-commerce. По мере развития инфраструктуры маркетплейсов, мы считаем, что этот тренд продолжится», — отметила Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами РОМИР.
Также, по данным исследования, россияне стали чаще покупать продукты питания онлайн. Если к концу первого полугодия 2023 года доля таких покупателей составляла 60%, то за аналогичный период 2024 года она выросла до 73%. При этом выросла и частота покупок — с 21,2 раза в год в 2023 году до 25,6 раз в год в 2024 году.
Как отметили в РОМИР, доля маркетплейсов в денежном выражении в продуктовом сегменте за год выросла с 32% до 49%. При этом доля ретейла, который работает как в офлайне, так и в онлайне за этот же период сократилась с 53% до 34%.
Ранее в своем исследовании компания IBC Real Estate писала о том, что в 2023 году в России оборот онлайн-продаж продуктов питания вырос на 43%. В денежном выражении за этот период он составил 809 млрд рублей.