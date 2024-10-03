Число покупателей в офлайн-магазинах в России упало в 3 раза за 5 лет

Также, по данным исследования, россияне стали чаще покупать продукты питания онлайн. Если к концу первого полугодия 2023 года доля таких покупателей составляла 60%, то за аналогичный период 2024 года она выросла до 73%. При этом выросла и частота покупок — с 21,2 раза в год в 2023 году до 25,6 раз в год в 2024 году.