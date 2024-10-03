Цены на нефть, курс рубля, индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Цены на нефть
Цены на нефть продолжают рост на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По итогам торгов в среду, 2 октября, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на бирже ICE выросли на 0,5% до $73,9 за баррель. При этом в ходе торгов цена нефти Brent впервые за месяц поднималась выше отметки $76 за баррель.
Вечером котировки нефти скорректировались на фоне данных Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти. На неделе до 27 сентября они выросли на 3,9 млн баррелей, до 416,9 млн. Рост запасов — негатив для нефтяных цен, отметили в БКС.
Утром 3 октября цены на нефть возобновили рост. На 8:52 мск котировки Brent прибавляли 1,27%, до $74,84 за баррель.
Котировки растут, так как трейдеры закладывают риски срыва поставок на Ближнем Востоке, поскольку ожидается, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану после ракетного обстрела в начале этой недели, пишет Bloomberg. По оценкам Citigroup, крупный удар Израиля по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок на рынок на 1,5 млн баррелей в день.
«После атаки Ирана цены могут оставаться высокими или оставаться более волатильными еще некоторое время, но в мире достаточно добычи, достаточно предложения», — заявил агентству Reuters генеральный директор East Daley Analytics Джим Симпсон.
Учитывая фактор геополитики, в ближайшей перспективе цена Brent вряд ли опустится значительно ниже $60−70 за баррель, прогнозирует Василий Карпунин из «Альфа-инвестиций». В четвертом квартале эксперт ожидают среднюю цену Brent на уровне $74−76.
Российская валюта
Юань на Мосбирже в среду подорожал до нового максимума с октября 2023 года. Пара CNY/RUB по итогам торгов выросла на 1,59%, до ₽13,4945, вплотную приблизившись к отметке ₽13,5 за юань.
Инерции к ослаблению рубля способствовали крепость юаня на мировых валютных рынках и естественное для начала месяца сокращение предложения со стороны экспортеров, отчасти, видимо, усиленное стартом недельных выходных в КНР (с 1 по 7 октября празднуется День образования КНР), ограничивающих валютные переводы, прокомментировал динамику торгов начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
Он добавил, что торговые обороты на Московской бирже оставались низкими, отражая инфраструктурные риски октября, побуждающие участников ВЭД осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, одним из ключевых факторов, влияющих на курс рубля, остаются цены на нефть. Среди рисков для рубля она по-прежнему видит потенциальные антироссийские санкции, обострение геополитической ситуации, слабую динамику нефтяных котировок и проблемы с платежами российских импортеров.
В тоже время, Наталья Мильчакова не исключает, что по новым параметрам покупок иностранной валюты по бюджетному правилу, которые будут объявлены в первую неделю октября, Минфин сократит объемы покупок валюты в октябре, что позитивно отразится на рубле в краткосрочном периоде.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам торгов 2 октября снизился на 1,68%, до 2766,79 пункта.
В течение дня рынок рос, ощущая поддержку дорожающей нефти на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке (на пике индикатор прибавлял 0,87%, до 2838,77 пункта), но во второй половине дня произошла коррекция.
Снижению котировок, в частности, способствовал разворот на рынке нефти. Цены на нефть Brent в среду росли на 3,51%, на пике достигнув $76,14 за баррель, но затем устремились вниз и закрыли день ростом на 0,46%, до $73,9 за баррель.
По словам аналитика ФГ «Финам» Саида Керимханова, на рынок также давят заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что регулятор рассматривает возможность повышения ключевой ставки на предстоящем в этом месяце заседании, и внесение в Госдуму законопроекта, предусматривающего введение налога на сверхприбыль финансовых организаций.
На этом фоне хуже рынка в среду выглядел Сбербанк (-2,62% по обыкновенным и −2,48% по привилегированным акциям). Помимо «Сбера», из тяжеловесов индекса хуже всего выглядел «Газпром» (-2,89%). Относительно обеих компаний сохраняется неопределенность. «Газпрому», несмотря на освобождение от НДПИ, вероятно, предстоят и большие капзатраты. А банки могут столкнуться с налогом на сверхприбыль, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».
«Российский рынок начинает октябрь на минорной ноте и, в частности, переживает очередную волну девальвации рубля, которая усиливает риски повторного пробоя 900 пунктов по индексу РТС», — также рассказала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Более слабый рубль, в то же время, может вернуть интерес к акциям валютных экспортеров, добавила эксперт.
«Российский рынок остается под давлением глобальных факторов, таких как ужесточение политики ЦБ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В краткосрочной перспективе ожидается волатильность индексов и давление на акции банков и нефтегазовых компаний», — предупредил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Однако рост цен на нефть может поддержать энергетический сектор, а стабилизация мировой экономики позволит рынку частично восстановить позиции, считает эксперт.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽93,5, продать — по ₽92,95;
- ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽93,5, продать — по ₽88,5.
Самые дешевые евро:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽103,8, продать — по ₽102,5;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104, продать — по ₽102,5.
Самые дешевые юани:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,75;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,05, продать — по ₽13,4.
Последний день покупки акций под дивиденды
«Займер». Дивиденды на каждую акцию — ₽12,02. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 6,78%.
«Инарктика». Дивиденды на каждую акцию — ₽10. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 1,56%.
«ТНС энерго Кубань». Дивиденды на каждую акцию — ₽20,14612657. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 4,3%.
Другие важные события
Российский «Хэдхантер» проведет День инвестора.
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции «ЭсЭфАй» (код — SH).
Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов».
Китай: Выходной в связи с национальными праздниками по случаю Дня образования КНР. Торги на биржах не проводятся.
Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 9:00 мск.
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 11:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 12:00 мск.
Еврозона: протокол заседания ЕЦБ — 14:30 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск.
Россия: Международные резервы, неделя — 16:00 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, сентябрь — 16:45 мск.
США: промышленные заказы, август — 17:00 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, сентябрь — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2766,79 (-1,68%).
Индекс РТС: 922,28 (-2,88%).
S&P 500: 5709,54 (+0,01%).
Dow Jones Industrial Average: 42 196,52 (+0,09%).
NASDAQ Composite: 17 925,12 (+0,08%).