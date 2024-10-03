Цены на нефть, курс рубля, индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Цены на нефть продолжают рост на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По итогам торгов в среду, 2 октября, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на бирже ICE выросли на 0,5% до $73,9 за баррель. При этом в ходе торгов цена нефти Brent впервые за месяц поднималась выше отметки $76 за баррель.