Цены на газ заставили Польшу экспортировать на Украину удобрения из России

Согласно данным европейского статбюро, в июле Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на 55,7 миллиона евро — это вдвое больше уровня июня и примерно втрое больше прошлогоднего объема. Близкий по объему месячный импорт был только один раз за последние несколько лет — в декабре 2021 года (137 тысяч тонн на 66,2 миллиона долларов).