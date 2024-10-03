Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу Cryptex

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.