Банки выступили против запрета на увеличение кредитных лимитов по картам

Банки также подчеркивают, что при принятии решения о повышении кредитного лимита они обязаны по каждому заемщику рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН). ЦБ использует этот показатель для борьбы с закредитованностью населения и устанавливает макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высоким ПДН. Так, с четвертого квартала 2024 года на потребкредиты клиентам с ПДН выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%. ПДН — это отношение среднемесячных платежей клиента по всем кредитам и займам к его среднемесячному официальному доходу.