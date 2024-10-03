Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

«Доменное имя, которое с самого начала было оформлено на Татьяну, внезапно оказалось в распоряжении ООО “РВБ”. Изучив юридические документы, мы выяснили: передача домена в ООО “РВБ” — это абсурдная сделка, противоречащая всем принципам закона и здравого смысла. Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли», — написал Бакальчук и связал это с подготовкой к бракоразводному процессу. Он отметил, что, по предварительной оценке экспертов, домен Wildberries.ru стоит не менее $3 млрд.