Арбитраж не признал санкции против российского концерна форс-мажором

После попадания под санкции «Силовые машины» наняли опытного американского юриста, который подал прошение о снятии санкций с компании. В 2020 году истец проинформировал OFAC, что собирается выйти из СП с Siemens, следует из решения SIAC. Однако в 2022 году СП, которое называлось «Сименс технологии газовых турбин», сменило свое название на «Современные технологии газовых турбин», и, судя по всему, из СП вышла Siemens, а не «Силовые машины», говорится в решении суда. Арбитраж считает, что, для того чтобы получить шанс на выведение из санкционного списка, истец должен был своевременно выйти из совместного предприятия, вовлеченного в проект в Крыму, указано в нем. «Силовые машины» могли разумно предусмотреть санкции США, а также имели не только гипотетические шансы на их отмену, подытожила коллегия.