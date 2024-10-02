Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше

«Решения по ключевой ставке, принятые в течение прошлой осени — первом-втором квартале этого года, влияют на инфляцию сейчас. То, что инфляция до сих пор не 4%, показывает, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее», — сказал он.
После этого глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков спросил: «Может, поднять надо повыше, а то 19%?».
«Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — напомнил Заботкин.
Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, а в сентябре — еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 сентября составила 8,59% в годовом выражении.