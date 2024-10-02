Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше

Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, а в сентябре — еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.