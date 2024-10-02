ВТБ ввел запрет на оформление более чем одной кредитной карты

Ограничения на число оформленных кредитных карт для одного клиента — следствие ужесточения требований регулятора по соблюдению ПДН с целью борьбы с закредитованностью населения, считает Ходинский. ЦБ на четвертый квартал текущего года установил для всех банков более строгие макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Эти ограничения применяются с 2023 года и контролируют долю ссуд с определенными характеристиками в выдачах. Теперь на потребкредиты клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%.