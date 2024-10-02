Т-Банк улучшил условия по рублевым вкладам до 21% годовых

С 2 октября Т-Банк повысил ставки по непополняемому продукту «СмартВклад» в рублях сроком от трех месяцев до двух лет, следует из обновленных тарифов кредитной организации.
Увеличена на сроках три-пять и семь-одиннадцать месяцев ставка до 18% годовых, на полугодовом депозите — до 18,3% годовых, на 13−18 месяцев — до 17,5% годовых. Ставка на вкладе сроком на один год осталась неизменной — 18,38% годовых.
Максимальная доходность составляет 21% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов и достигается при открытии вклада сроком на два года по ставке 17,67% годовых. Минимальная сумма вложений — ₽50 тыс.
На непополняемый депозит можно докладывать средства только в первые 30 дней с момента открытия вклада.
На 2 октября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,23% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», еще три крупнейшие кредитные организации увеличили ставки по сберегательным продуктам на этой неделе:
- Сбербанк с 30 сентября улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад» — максимальная ставка доступна на сроках до года на любые деньги и повышена до 20% годовых;
- Промсвязьбанк с 1 октября увеличил максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 20% годовых и «Акцент на процент» — 21% годовых;
- Газпромбанк с 1 октября увеличил приветственную ставку по накопительному счету до 20% годовых.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.