Т-Банк улучшил условия по рублевым вкладам до 21% годовых

На 2 октября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,23% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.