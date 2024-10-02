Старейшая виноторговая компания Британии откроет аукционный дом

Основными аукционными домами Великобритании сейчас считаются Sotheby’s, Bonham’s и Christie’s. Все они были основаны в Лондоне еще в XVIII веке. Регулярно на них появляются для продажи лоты, связанные с виноделием. Так, в июне прошел первый аукцион шампанского на Sotheby’s, где было продано вин почти на $1,5 млн.