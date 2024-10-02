Старейшая виноторговая компания Британии откроет аукционный дом

Berry Bros. & Rudd была основана в Лондоне в 1698 году. Бизнес начинался с небольшой кофейни и стал специализироваться на торговле вином только в конце XVIII века. Компания продает вина из Бордо, Бургундии, Роны, регионов Италии, а также напитки под собственной торговой маркой.
По данным издания, новое подразделение будет основано на онлайн-платформе компании, которая была запущена в 2010 году. Она позволяла клиентам приобретать вина из частных коллекций, которые хранились у продавца.
Как рассказал The Spirits Business директор по новым предприятиям Berry Bros. & Rudd Джорди Уиллис, в компании считают, что смогут составить конкуренцию основным аукционным домам Великобритании. Он отметил, что BBR будет предлагать покупателю комиссию в размере 20%, при этом не предлагая комиссию продавцу.
По данным The Spirits Business, BBR владеет крупнейшим хранилищем изысканных вин в Европе, в котором можно одновременно хранить 14 млн бутылок вина. Компания намерена запустить первый аукцион осенью 2024 года. Ключевыми рынками для аукционного бизнеса станут Великобритания и Азия.
Основными аукционными домами Великобритании сейчас считаются Sotheby’s, Bonham’s и Christie’s. Все они были основаны в Лондоне еще в XVIII веке. Регулярно на них появляются для продажи лоты, связанные с виноделием. Так, в июне прошел первый аукцион шампанского на Sotheby’s, где было продано вин почти на $1,5 млн.