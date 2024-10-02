Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке

Ранее, в сентябре, аналитики «Домклик» пояснили РИА Новости, что стоимость ОФЗ влияет на ставки по ипотеке через рыночные ставки доходности. Если доходность ОФЗ растет, это обычно означает, что инвесторы требуют более высокой доходности для других фиксированных доходных активов, включая облигации банка. В результате стоимость заимствований для банков может увеличиться, что, в свою очередь, приводит к коррекции ставок по ипотеке для заемщиков.