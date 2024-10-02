Саммит БРИКС повысит роль Глобального Юга в мире, заявил посол КНР

«Мы бы хотели использовать саммит в Казани как возможность для укрепления сотрудничества со всеми странами БРИКС и повышения роли “Глобального Юга” в мире, а также для продвижения равноправного и упорядоченного многополярного мира и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, и формирования глобального сообщества единой судьбы человечества», — сказал он.
«После расширения БРИКС на долю этой организации приходится почти половина населения Земли и четверть мировой экономики, поэтому необходимо эффективно использовать ресурсные и рыночные преимущества “Большого БРИКС”, стремиться к качественному росту практического сотрудничества в рамках организации», — добавил дипломат.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.