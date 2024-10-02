Саммит БРИКС повысит роль Глобального Юга в мире, заявил посол КНР

«Мы бы хотели использовать саммит в Казани как возможность для укрепления сотрудничества со всеми странами БРИКС и повышения роли “Глобального Юга” в мире, а также для продвижения равноправного и упорядоченного многополярного мира и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, и формирования глобального сообщества единой судьбы человечества», — сказал он.