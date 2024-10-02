Перспективы поставок российского газа в Китай оценили

В ИЭФ напомнили, что в настоящее время Китаем законтрактованы около 6 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из России. В среднесрочной перспективе эти объемы могут увеличиться. С учетом же роста экспорта российского СПГ с подсанкционного проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2» и перенаправления части поставок с европейского рынка на китайский суммарные объемы экспорта газа из РФ в КНР к 2030 году могут достичь отметки в 85 миллиардов кубометров.