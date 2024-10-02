Объем налогооблагаемых доходов россиян превысил 27 трлн рублей

Уверенный рост уровня доходов граждан свидетельствует о росте заработной платы, выплаченных дивидендов, а также о росте деловой активности населения, сказано в пояснении налоговой службы.
Показатель рассчитывается на основании данных о поступлении налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговым агентом.
Ранее, 26 сентября, сообщалось, что поступления в федеральный бюджет РФ от так называемого налога на богатых в январе — июле 2024-го увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Показатель достиг 102,9 млрд рублей, следует из данных портала ФНС. Как объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, причина такого роста заключается в высоких темпах увеличения доходов населения.
При этом руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин отметил, что всё меньше россияне стремятся уйти от выплат в бюджет, что повышает собираемость налогов.