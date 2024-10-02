Названы самые востребованные в сферах промышленности и строительства профессии

При этом, по данным EKSLi, средняя зарплата по России, относительно федеральных округов, выросла не сильно. Так, средняя зарплата по регионам среди инженерных специальностей составила 87,3 тыс. рублей. А наибольший прирост наблюдался в Уральском, Северо-западном и Дальневосточном округах. Например, средняя зарплата инженера-конструктора в Уральском федеральном округе выросла за год на 10%, а инженера-проектировщика ОВиК — на 8% и составили 80 тыс. и 95 тыс. рублей, соответственно. В то же время средняя заработная плата инженера-проектировщика ОВиК в Северо-Западном федеральном округе выросла на 9% и составила 110 тыс. рублей. А в Дальневосточном федеральном округе средняя заработная плата инженера-конструктора выросла на 8% и составила 96 тыс. рублей.