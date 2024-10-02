Москва выделит почти ₽0,5 млрд на поддержку сервисов такси и каршеринга

По словам вице-мэра, столичные власти с 2012 года выделяют компаниям такси субсидии на компенсацию части затрат от покупки автомобилей по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. «За 12 лет перевозчики получили 2,25 млрд руб. и приобрели более 78 тыс. машин, — уточнил Ликсутов. — С 2018 года прямую финансовую поддержку от города получают и операторы сервисов аренды автомобилей. За эти шесть лет им выделили 1,2 млрд руб., на которые они закупили 54 тыс. новых машин». По его мнению, благодаря такой поддержке москвичи передвигаются на современных и надежных авто, что повышает безопасность поездок.