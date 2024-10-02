Цена золота впервые за 26 лет превысила 8000 рублей за грамм

Банк России установил учетную цену за грамм золота на 3 октября 2024 года на уровне ₽8105,13. Это произошло впервые за всю доступную историю наблюдений на сайте ЦБ с 1997 года и с учетом деноминации рубля с 1 января 1998 года. С начала года рублевая цена на грамм золота выросла на 35,2%, с ₽5993,16 до текущего уровня.