Цена золота впервые за 26 лет превысила 8000 рублей за грамм

Банк России установил учетную цену за грамм золота на 3 октября 2024 года на уровне ₽8105,13. Это произошло впервые за всю доступную историю наблюдений на сайте ЦБ с 1997 года и с учетом деноминации рубля с 1 января 1998 года. С начала года рублевая цена на грамм золота выросла на 35,2%, с ₽5993,16 до текущего уровня.
Предыдущий исторический максимум рублевой цены золота, установленной Банком России, держался 2,5 года — 11 марта 2022 года золото стоило ₽7731,42 за грамм. Тогда экстремум был достигнут за счет рекордного курса доллара ЦБ — на этот день он был установлен в размере ₽120,38, при этом тройская унция золота по LBMA Gold Price AM 10 марта стоила $1997,65.
Только за последние три недели, с 19 сентября, доллар вырос относительно рубля на 3,1%, или на ₽2,8, с ₽91,6712 до ₽94,5054 на 3 октября.
Максимальное значение фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла «спот» по LBMA Gold Price AM зафиксировано 26 сентября 2024 года на уровне $2668,9 за тройскую унцию. Сегодня этот показатель составил $2667,55.
Банк России рассчитывает учетную цену золота ежедневно на основе действующих на момент расчета значений фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла «спот». Ранее ЦБ сообщал, что для покупок на внутреннем рынке использует в расчетах утреннюю цену Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM).
Фиксированная цена на золото устанавливается на LBMA дважды в день, в 10:30 и 15:00, на основе средней рыночной цены в сделках больших партий инвестиционного золота. В торговых терминалах, доступных широкому кругу инвесторов, котировки LBMA за тройскую унцию золота (31,1 г) публикуются с задержкой на 24 часа.
В рублевом эквиваленте цена золота пересчитывается по официальному курсу доллара США к российской валютной единице, действующему на следующий день.
В ходе биржевых торгов во вторник, 2 октября, цена декабрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) снизилась на 0,66%, до $2672,5 за унцию. Накануне котировки золота поднимались до $2690,3 за унцию на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
1 октября армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. Из Ирана в направлении Израиля было выпущено около 500 ракет.
Это событие усилило опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть и покупкам золота в качестве актива-убежища, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.