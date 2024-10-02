Акции ТГК-14 прибавили более 5% после объявления параметров SPO

Акции компании ТГК-14 (TGKN) на торах Московской биржи подорожали на 5,63% и на максимуме достигли ₽0,0122 за бумагу. К 13:49 мск рост замедлился до 2,42%, а цена снизилась до ₽0,01183 за акцию.
Рост котировок ТГК-14 наблюдается на фоне сообщения о параметрах дополнительного размещения акций компании. В рамках SPO инвесторам будут предложены акции компании по цене ₽0,01 за бумагу. Это на 13,4% ниже цены закрытия торгов 1 октября на уровне ₽0,01155 за акцию.
ТГК-14 объявила о начале SPO в конце сентября. Сбор заявок на участие в дополнительном размещении начался с 23 сентября и завершится в 18:00 мск 4 октября. Компания продлила срок сбора заявок, ранее он завершался 3 октября.
Основной акционер ТГК-14, владеющий 85,5% акций (АО «Дальневосточная управляющая компания»), предложит пакет до 20% от общего количества акций. Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. В результате сделки доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 29%. Крупнейшим акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.
Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки (за вычетом расходов на SPO), путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании, в том числе на модернизацию генерирующего оборудования и увеличение мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2, говорится в сообщении.
ТГК-14 — производит и поставляет электрическую и тепловую энергию в Забайкальском крае и Бурятии. Компании принадлежат семь ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Предприятие обеспечивает энергоснабжение более 500 тыс. жителей и около 10 тыс. юридических лиц в этих регионах. В первом полугодии 2024 года выработка электроэнергии объектами ТГК-14 выросла на 9,8% и составила 1,8 млрд кВт⋅ч.
Компания ТГК-14 регулярно выплачивает дивиденды. На выплату акционерам по результатам 2022 и 2023 годов было направлено 100% и 96% чистой прибыли соответственно. По итогам первого полугодия 2024 года на дивидендные выплаты направлено 100% от чистой прибыли по РСБУ. Контролирующий акционер АО «ДУК» планирует обеспечить распределение до 100% чистой прибыли компании путем выплаты дивидендов ее акционерам в течение ближайших пяти лет.