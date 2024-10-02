Акции ТГК-14 прибавили более 5% после объявления параметров SPO

Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки (за вычетом расходов на SPO), путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании, в том числе на модернизацию генерирующего оборудования и увеличение мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2, говорится в сообщении.