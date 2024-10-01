Власти разрешат налоговую амортизацию вместе с вычетом на инвестиции

Существующий механизм амортизационной премии, исключающий применение ФИНВ, в приведенном примере дал бы в первый год экономию налога в размере 925 тыс. руб., подсчитал Семенов. Дело в том, что оставшуюся после применения амортизационной премии часть стоимости можно учитывать в расходах в обычном порядке через начисление амортизации, то есть в первый год можно списать не только 3 млн руб. по амортизационной премии, но и еще 1/10 от оставшейся стоимости в 7 млн (итого: 3,7 млн руб.). «Дальше в течение 9 лет сэкономим еще 1,575 млн руб. налога на прибыль. Всего — 2,5 млн руб.», — говорит эксперт.