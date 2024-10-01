В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 3,1−3,6 трлн рублей. В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
В нем отмечается, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы, предлагаемый законопроектом, аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренному Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».
«Сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате», — говорится в пояснительной записке.
Днем ранее сообщалось, что налоговая донастройка принесет государству 10,6 трлн рублей в ближайшую трехлетку, следует из проекта бюджета на 2025−2027 годы. Наибольший прирост ожидается по налогам на прибыль (в связи с повышением ставки) и от НДФЛ (из-за ввода пятиступенчатой шкалы).