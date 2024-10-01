В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 3,1−3,6 трлн рублей. В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».