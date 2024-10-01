В особых экономических зонах упростят получение кредитов

Изменения позволят бизнесу привлечь более крупное заемное финансирование, следует из документов к правкомиссии, которые оказались в распоряжении «Известий»: это нужно для запуска инвестпроектов, значимых для регионального развития.
Особые экономические зоны — это территории в РФ со льготным режимом для предпринимательской деятельности. Такой механизм создается для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, а также для производства новых видов продукции.
Сейчас права арендаторов на использование земельных участков в ОЭЗ ограничены. Так, компании не могут передавать арендные права в качестве залога, напомнил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Тиньков.
В действующей редакции закона указано, что резидент такой зоны может выкупить участок после выполнения условий соглашения о деятельности в ОЭЗ (когда финансирование инвестиционного проекта уже завершено) — только после этого он может предоставить землю в залог.
«Мера, предложенная Минэком, необходима, если предпринимателю требуются инвестиции при строительстве объектов в особых экономических зонах. Для банка залог прав на аренду — сам по себе неликвидный актив, такой как, например, торговый центр. Но эта мера необходима для выдачи инвестиционного кредита на строительство», — сказал Тиньков.
Впрочем, у компаний сейчас есть и другие способы привлечь финансирование. Не факт, что инвесторы заинтересуются такими льготами, полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Малые начинающие предприниматели нечасто становятся резидентами ОЭЗ, а для крупных игроков вопрос использования земли в качестве залога — не последний барьер для участия в работе особых экономических зон, сказал директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.