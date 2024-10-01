В особых экономических зонах упростят получение кредитов

Впрочем, у компаний сейчас есть и другие способы привлечь финансирование. Не факт, что инвесторы заинтересуются такими льготами, полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Малые начинающие предприниматели нечасто становятся резидентами ОЭЗ, а для крупных игроков вопрос использования земли в качестве залога — не последний барьер для участия в работе особых экономических зон, сказал директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.