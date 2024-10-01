Российский филиал одного из крупнейших мировых рекрутеров cменил название

Условия лицензионного соглашения с Odgers Berndtson Тышковский не раскрыл. Лишь отметил, что помимо фиксированных платежей российская компания должна была платить определенный процент за совместные проекты. Кроме того, соглашение запрещало развитие в других странах. «Если у российского бизнеса появлялся проект за рубежом, мы должны были отдавать его местным офисам Odgers Berndtson. Но в последние два года мы начали делать такие проекты сами, когда за них не брались местные офисы. Сейчас много российских компаний выходят за рубеж: в Китай, Индию, Северную Африку, и у нас появляется возможность идти вместе с ними», — рассказал Роман Тышковский. По его словам, за последний год российский офис прирос в численности на 30% и сделал более десяти проектов в разных странах. Как правило, это проекты с российским бизнесом.