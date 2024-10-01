Посол России спрогнозировал размер товарооборота с Китаем по итогам года

«В любом случае, наш товарообмен продолжает увеличиваться — опять же, по китайской статистике, за первые восемь месяцев текущего года он вырос на 1,9% до 158,5 миллиарда долларов США. Абсолютно уверен, что, как и в прошлом году, мы с запасом преодолеем установленную лидерами планку в 200 миллиардов долларов», — подчеркнул он.