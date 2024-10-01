Посол рассказал о взаимных расчетах в торговле России и Китая

В марте-апреле этого года в двусторонней российско-китайской торговле наблюдалось небольшое снижение. В частности, в марте впервые с 2022 года сократился к году общий экспорт товаров из КНР в Россию. Многие связывали это с затруднением процессов взаимных расчетов.
«Что касается проблемы расчетов, то давайте не забывать, что на сегодняшний день они уже на 95% осуществляются в рублях и юанях, то есть без участия валют третьих государств», — сказал Моргулов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.