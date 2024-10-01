«ОТП банк» стал отклонять часть платежей в ЕС в евро

«ОТП банк» возвращает часть платежей российских клиентов в Евросоюз в евро, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех импортеров, работающих с кредитной организацией. Наличие проблемы подтвердили поставщик полиграфических материалов ГК «Дубль В» и управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.
Переводы отклоняет головной банк в Венгрии, который выступает корреспондентом российской «дочки» по платежам в европейской валюте. Причиной может быть резкий переток юрлиц в «ОТП банк» из Райффайзенбанка, который со 2 сентября прекратил переводы в валюте для большинства клиентов. Нехватка ресурсов могла вызвать временную задержку обработки валютных транзакций из России, объяснил представитель венгерского OTP изданию. Банк работает над решением проблемы и не взимает либо возвращает комиссию за отклоненный перевод, отметил он.
Венгерский OTP не успевает обработать все транзакции за установленные внутренним регламентом 10 дней и возвращает деньги по окончанию этого срока, рассказали импортеры «Ведомостям». При этом после возврата средств менеджеры российского «ОТП банка» советуют повторить перевод, после чего он проходит, отметили источники и подтвердила Кузнецова.
Успешные платежи поступают контрагентам не сразу. Средства из российского «ОТП банка» доходят до них в головной банк в среднем за 1−2 рабочих дня по прямым контрактам и регулярным поставкам, рассказали несколько собеседников издания. Переводы же по новым контрактам и партнерам проверяются 2−7 рабочих дней, сообщил один источник. Контрагенты ГК «Дубль В» обычно получают средства за 1 день, сказала его финансовый директор Наталья Кузнецова.
Адвокат коллегии Mueller Wagner Advocates Дмитрий Симбирев считает, что роль ОТП в переводах в Европу довольно важная, в том числе за счет того, что платежи идут через головной банк: это снижает риск блокировки средств.
Со 2 сентября «ОТП банк» увеличил комиссии для физлиц на переводы в евро на 1 п.п.: до 3% — за платеж через мобильный и интернет-банк и до 5% — через офис организации или сервис OTP Express. С того же дня Райффайзенбанк, российская «дочка» австрийской группы RBI, по требованию Европейского ЦБ, перестал проводить исходящие переводы в валюте для всех клиентов, кроме крупных и международных корпораций.
Российский Центробанк в свою очередь направил в российские «дочки» европейских банков предписание, которым запретил отказывать в проведении переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для них на незаконных основаниях. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине сентября. Исполнение требований ЕЦБ и санкций противоречат российскому законодательству, пояснила глава регулятора.