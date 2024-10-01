«ОТП банк» стал отклонять часть платежей в ЕС в евро

Со 2 сентября «ОТП банк» увеличил комиссии для физлиц на переводы в евро на 1 п.п.: до 3% — за платеж через мобильный и интернет-банк и до 5% — через офис организации или сервис OTP Express. С того же дня Райффайзенбанк, российская «дочка» австрийской группы RBI, по требованию Европейского ЦБ, перестал проводить исходящие переводы в валюте для всех клиентов, кроме крупных и международных корпораций.