На Украине появятся новые налоги

Также с 1 октября Нацбанк Украины вводит лимит на переводы для физических лиц с карты на карту в размере 150 тысяч гривен (около 3,6 тысячи долларов), который будет действовать в течение полугода. Это решение объясняется борьбой с незаконными финансовыми операциями и отмыванием денег.