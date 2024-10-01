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Индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 2800 пунктов

По мнению экспертов, факторов для развития роста на российском рынке акций пока недостаточно.

Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 2,02%, опустившись до 2779,76 пункта, свидетельствуют данные торгов на 12:04 мск. В предыдущий раз ниже отметки 2800 пунктов бенчмарк был 23 сентября 2024 года.

Долларовый индекс РТС (RTSI) опустился на 2,03%, до 946,01 пункта.

С учетом высоких процентных ставок, которые сохранятся в ближайшие месяцы, фундаментальных факторов для развития роста на российском рынке акций пока недостаточно, считают аналитики «Альфа-Инвестиций».

«Скорее всего, индекс Мосбиржи в следующие 2−3 месяца будет колебаться в широком диапазоне без ярко выраженной тенденции. Такое состояние на рынке называется боковиком. Границы этого диапазона могут находиться около 2650−2700 пунктов снизу и 2900−3000 пунктов сверху» — прогнозируют эксперты.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» понизили целевой уровень по индексу Мосбиржи на 11% без учета дивидендов — с 3800 пунктов до 3400 пунктов на ближайшие 12 месяцев.

По их мнению, просадка, наблюдавшаяся с мая на рынке, не продлится долго. «Уход нерезидентов ограничен октябрем, вероятность стабилизации ставки после октябрьского заседания очень высока — и рынок перейдет к росту, ускорения которого ждем в первом квартале 2025 года», — говорится в стратегии брокера.

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