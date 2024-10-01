Индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 2800 пунктов

По их мнению, просадка, наблюдавшаяся с мая на рынке, не продлится долго. «Уход нерезидентов ограничен октябрем, вероятность стабилизации ставки после октябрьского заседания очень высока — и рынок перейдет к росту, ускорения которого ждем в первом квартале 2025 года», — говорится в стратегии брокера.