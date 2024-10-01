Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

Еще мошенники представляются сотрудниками социального фонда, которые проверяют соответствие адреса прописки с местом фактического проживания. Они запугивают пенсионеров тем, что несоответствие в этих данных может привести к серьезным последствиям, таким как аннулирование социальных выплат и даже уголовная ответственность. Люди действуют под давлением страха — они предоставляют свои личные данные, совершают неосмотрительные финансовые операции или же принимают другие решения, которые могут сказаться на личных сбережениях жертвы.