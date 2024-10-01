Экономика США будет терять по $5 млрд в день из-за забастовки работников портов

Крупные ритейлеры, отмечает The Wall Street Journal, не испытают проблем с поставками из-за забастовки портовых рабочих, но только если она продлится не более недели. Они закупали товары заранее, зная о возможной грядущей забастовке, а также перенесли часть закупок с Восточного побережья на Западное. Но длительная забастовка серьезно нарушит цепочки поставок всех возможных товаров в страну. При этом в первую очередь американские потребители почувствуют на себе последствия забастовки, когда с полок начнут пропадать скоропортящиеся товары, которые ранее поступали в страну через Восточное побережье, отмечает AP. Так, например, через вышеуказанные порты проходит 75% импорта бананов.