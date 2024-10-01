Экономика США будет терять по $5 млрд в день из-за забастовки работников портов

Эти 36 портов Восточного побережья и Мексиканского залива обрабатывают 57% от общего объема грузов, импортируемых в США и экспортируемых из страны. Сейчас работа портов полностью парализована.
По подсчетам JP Morgan, забастовка будет стоить американской экономике около $5 млрд в день. Аналитическая компания The Conference Board, в свою очередь, подсчитала, что неделя забастовки обойдется экономике в $3,78 млрд (порядка $540 млн в день).
Профсоюз заявил, что забастовка будет длиться до тех пор, пока не будут выполнены его условия. ILA требует, в частности, повышения зарплат на 77% в течение шести лет, улучшения условий медицинского страхования и выполнения договоренностей по ограничению автоматизации работ в портах, так как это ведет к сокращению рабочих мест.
Альянс портов изначально готов был повысить зарплату рабочим на 40% в течение шести ближайших лет, но под давлением администрации Джо Байдена улучшил свое предложение — до 50%. При этом отказываться от автоматизации ряда процессов при обработке грузов порты не готовы. Профсоюз уже отклонил это предложение и не намерен идти на уступки.
Крупные ритейлеры, отмечает The Wall Street Journal, не испытают проблем с поставками из-за забастовки портовых рабочих, но только если она продлится не более недели. Они закупали товары заранее, зная о возможной грядущей забастовке, а также перенесли часть закупок с Восточного побережья на Западное. Но длительная забастовка серьезно нарушит цепочки поставок всех возможных товаров в страну. При этом в первую очередь американские потребители почувствуют на себе последствия забастовки, когда с полок начнут пропадать скоропортящиеся товары, которые ранее поступали в страну через Восточное побережье, отмечает AP. Так, например, через вышеуказанные порты проходит 75% импорта бананов.