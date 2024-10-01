Bloomberg узнал о планах Boeing привлечь от $10 млрд за счет продажи новых акций

Boeing рассматривает возможность привлечь не менее $10 млрд за счет продажи новых акций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По их словам, компании нужно пополнить денежные резервы, которые еще больше истощила продолжающаяся забастовка работников.
Пока Boeing работает с консультантами, изучая возможные варианты, утверждают источники. По их словам, едва ли производитель самолетов решится на привлечение капитала в ближайшие месяцы, если решит проблему с забастовкой, поскольку Boeing хочет получить четкое представление о ее финансовых последствиях. Если компания решится на продажу акций, она может стать крупнейшей после продажи акций Saudi Aramco, государственной нефтекомпании Саудовской Аравии, которая в июне привлекла $12,3 млрд, отмечает Bloomberg. Представитель Boeing отказался от комментариев.
Boeing необходимо укрепить свои финансы и сохранить кредитный рейтинг: компания оказалась в шаге от того, чтобы перейти в спекулятивную категорию, а это еще больше повысит стоимость обслуживания ее долга в $58 млрд, пишет Bloomberg. Международное рейтинговое агентство Moody’s ранее в сентябре поставило кредитный рейтинг Boeing на пересмотр с возможностью понижения из-за забастовки сотрудников. Пока рейтинг Boeing находится на уровне Baa3: это низшая ступень инвестиционной категории. Fitch и S&P Global также держат рейтинг Boeing на этом уровне.
Сотрудники Boeing начали забастовку 13 сентября. Более 30 000 человек, которые состоят в профсоюзе «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли» (IAM), требуют увеличения зарплат на 40%. Boeing предложила поднять зарплату на 25%, но это предложение было отвергнуто. Рабочие из IAM производят Boeing 737 MAX, одну из самых популярных моделей самолетов, и другие. По подсчетам JPMorgan Chase & Co, за каждый месяц забастовки Boeing может потерять $1,5 млрд.
Работу над 737 MAX Boeing замедлил после того, как в январе самолет этой модели авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту вылета: при наборе высоты у него оторвалась панель-заглушка двери, из-за чего произошла разгерметизация салона. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило Boeing наращивать производство самолетов семейства 737 MAX до тех пор, пока регулятор не убедится в том, что проблемы в области контроля качества устранены.
Акции Boeing на премаркете в США на минимуме упали на 3,6%: инвесторы оценивают эффект дробления в связи с возможной продажей новых бумаг, указывает Bloomberg. В целом стоимость Boeing в 2024 году упала на 42% и сейчас составляет порядка $93,6 млрд. Это худший для котировок Boeing год со времен финансового кризиса 2008 года, отмечает Bloomberg.