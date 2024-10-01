Bloomberg узнал о планах Boeing привлечь от $10 млрд за счет продажи новых акций

Boeing необходимо укрепить свои финансы и сохранить кредитный рейтинг: компания оказалась в шаге от того, чтобы перейти в спекулятивную категорию, а это еще больше повысит стоимость обслуживания ее долга в $58 млрд, пишет Bloomberg. Международное рейтинговое агентство Moody’s ранее в сентябре поставило кредитный рейтинг Boeing на пересмотр с возможностью понижения из-за забастовки сотрудников. Пока рейтинг Boeing находится на уровне Baa3: это низшая ступень инвестиционной категории. Fitch и S&P Global также держат рейтинг Boeing на этом уровне.