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Bloomberg узнал о планах Boeing привлечь от $10 млрд за счет продажи новых акций

Boeing рассматривает идею привлечь не менее $10 млрд за счет продажи новых акций, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, производителю самолетов нужно пополнить денежные резервы, которые еще больше истощила забастовка работников. Рейтинговые агентства держат рейтинг Boeing на низшей ступени инвестиционной категории и готовятся пересмотреть его в сторону понижения, что может осложнить положение дел с долгом компании.

Источник: Freepik

Boeing рассматривает возможность привлечь не менее $10 млрд за счет продажи новых акций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По их словам, компании нужно пополнить денежные резервы, которые еще больше истощила продолжающаяся забастовка работников.

Пока Boeing работает с консультантами, изучая возможные варианты, утверждают источники. По их словам, едва ли производитель самолетов решится на привлечение капитала в ближайшие месяцы, если решит проблему с забастовкой, поскольку Boeing хочет получить четкое представление о ее финансовых последствиях. Если компания решится на продажу акций, она может стать крупнейшей после продажи акций Saudi Aramco, государственной нефтекомпании Саудовской Аравии, которая в июне привлекла $12,3 млрд, отмечает Bloomberg. Представитель Boeing отказался от комментариев.

Boeing необходимо укрепить свои финансы и сохранить кредитный рейтинг: компания оказалась в шаге от того, чтобы перейти в спекулятивную категорию, а это еще больше повысит стоимость обслуживания ее долга в $58 млрд, пишет Bloomberg. Международное рейтинговое агентство Moody’s ранее в сентябре поставило кредитный рейтинг Boeing на пересмотр с возможностью понижения из-за забастовки сотрудников. Пока рейтинг Boeing находится на уровне Baa3: это низшая ступень инвестиционной категории. Fitch и S&P Global также держат рейтинг Boeing на этом уровне.

Сотрудники Boeing начали забастовку 13 сентября. Более 30 000 человек, которые состоят в профсоюзе «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли» (IAM), требуют увеличения зарплат на 40%. Boeing предложила поднять зарплату на 25%, но это предложение было отвергнуто. Рабочие из IAM производят Boeing 737 MAX, одну из самых популярных моделей самолетов, и другие. По подсчетам JPMorgan Chase & Co, за каждый месяц забастовки Boeing может потерять $1,5 млрд.

Работу над 737 MAX Boeing замедлил после того, как в январе самолет этой модели авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту вылета: при наборе высоты у него оторвалась панель-заглушка двери, из-за чего произошла разгерметизация салона. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило Boeing наращивать производство самолетов семейства 737 MAX до тех пор, пока регулятор не убедится в том, что проблемы в области контроля качества устранены.

Акции Boeing на премаркете в США на минимуме упали на 3,6%: инвесторы оценивают эффект дробления в связи с возможной продажей новых бумаг, указывает Bloomberg. В целом стоимость Boeing в 2024 году упала на 42% и сейчас составляет порядка $93,6 млрд. Это худший для котировок Boeing год со времен финансового кризиса 2008 года, отмечает Bloomberg.