«Аренадата» привлекла в ходе IPO на Мосбирже ₽2,7 млрд

Согласно индустриальному отчету «Центра стратегических разработок» (ЦСР), рынок, на котором работает компания, достиг объема ₽67 млрд по итогам 2023 года и составит ₽95 млрд в 2024 году. Ожидается, что к 2030 году объем целевого рынка российских разработчиков достигнет ₽231 млрд, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 23% с 2023 года. Этому будет способствовать рост спроса на решения по управлению и обработке данных, уход западных вендоров и государственное стимулирования импортозамещения.