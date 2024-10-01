«Аренадата» привлекла в ходе IPO на Мосбирже ₽2,7 млрд

Разработчик систем управления и обработки данных «Аренадата» объявил цену размещения акций на уровне ₽95 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании ₽19 млрд, говорится в сообщении разработчика.
Период сбора заявок на покупку акций проходил с 24 сентября по 30 сентября. Ранее индикативный ценовой диапазон IPO был установлен на уровне ₽85−95. Сумма привлечения составила около ₽2,7 млрд.
После выхода на биржу доля акций группы в свободном обращении (free-float) составит около 14%.
IPO прошло по схеме cash-out, действующими акционерами были предложны принадлежащие им 28 млн акций, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены бумаг на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Ранее компания сообщала, что будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
Компания отмечает, что спрос многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. Ее акционерами стали около 30 тыс. частных инвесторов.
Аллокация розничным инвесторам составила около 5%. Каждый получил не менее одной акции. По итогам IPO 57% предложения было распределено институциональным инвесторам, 27% — розничным инвесторам и 16% — партнерам продающих акционеров.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций в течение 180 дней после окончания первичного размещения. После выхода «Аренадата» на биржу действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Они продолжат реализацию стратегии роста группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.
Начало торгов акциями «Аренадата» запланировано на 1 октября, сообщала ранее Московская биржа. Торговая площадка включила акции компании во второй уровень списка ценных бумаг, доступных к торгам. Мосбиржа также установила лотность по акциям — один лот будет равняться одной бумаге. Акции «Аренадата» будут торговаться на бирже под тикером DATA.
«Аренадата» станет первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного программного обеспечения в сфере управления данными.
О планах провести IPO на Московской бирже «Аренадата» официально объявила 18 сентября. Диапазон размещения акций в рамках IPO компания сообщила 24 сентября.
Аналитики «Т-Инвестиции» ранее оценили справедливую стоимость акционерного капитала «Аренадата» в диапазоне ₽36—40 млрд. В ближайшие несколько лет выручка группы будет увеличиваться в среднем на 50% в год за счет сильного органического роста рынка ПО для управления данными, активного перехода компаний на локальные решения, а также постепенного замещения доли иностранных игроков и ужесточения законодательных требований к работе с данными, полагают эксперты.
«Аренадата» (Arenadata) была создана в 2016 году. Компания разрабатывает продукты для сбора, хранения и обработки данных. В группу входят компании «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов: X5 Group, «Магнит», «Вкусно — и точка», «Газпромбанк», «Зарубежнефть».
По итогам 2023 года выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и достигла ₽4 млрд, а по результатам первого полугодия 2024 года выручка группы выросла в 2,3 раза — до ₽2,3 млрд. Чистая прибыль в первом полугодии составила ₽608 млн по сравнению с убытком ₽75 млн в первой половине 2023 года.
Устойчивое финансовое положение позволяет группе регулярно платить дивиденды, сообщила компания. В 2022 году группа выплатила дивиденды в размере ₽545 млн, в 2023 году объем выплат составил ₽892 млн, а в 2024 — ₽1,455 млрд.
Согласно индустриальному отчету «Центра стратегических разработок» (ЦСР), рынок, на котором работает компания, достиг объема ₽67 млрд по итогам 2023 года и составит ₽95 млрд в 2024 году. Ожидается, что к 2030 году объем целевого рынка российских разработчиков достигнет ₽231 млрд, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 23% с 2023 года. Этому будет способствовать рост спроса на решения по управлению и обработке данных, уход западных вендоров и государственное стимулирования импортозамещения.