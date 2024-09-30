Все поручения Путина нашли отражение в проекте бюджета, заявили в Кремле

«Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Вы знаете, что президент регулярно проводит совещание по вопросам экономического развития. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке бюджета. Все поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который внесен (в Госдуму — ред.)», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с проектом бюджета на 2025−2027 годы, достаточно ли будет средств на выполнение социальных обязательств и целей СВО.